В Омской области насильник-рецидивист изнасиловал любовницу на глазах ее отца

Мужчина уже отсидел срок за изнасилование бывшей жены.

В Омской области на глазах отца насильник н6адругался над женщиной.

Портал om1.ru сообщает, что ЧП произошло в одном из сел Седельниковского района Омской области. Пенсионер пришел домой и увидел, что его 39-летнюю дочь насилует ее 37-летний приятель. Увидев хозяина дома, насильник натянул штаны и убежал. Пенсионер с дочерью подали заявление в полицию.

Как выяснилось, женщина и мужчина были любовниками и вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья у мужчины возникло горячее сексуальное желание, женщина не ответила взаимностью. Мужчина ранее судим за аналогичное преступление: в 2013 году он изнасиловал бывшую жену, с которой уже не жили вместе, но в разводе не состояли.

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Фото:Piter.TV