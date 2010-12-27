В Златоусте под Челябинском 15-летнего школьника подозревают в изнасиловании 11-летней девочки

Девочка и девятиклассник считали, что у них любовь и вместе сбежали из дома. Девочка в силу своего возраста не может внятно ответить, применялось ли к ней насилие.

В Челябинской области по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки задержан девятиклассник.

ТАСС сообщает, что в Златоусте задержан 15-летний школьник, который подозревается в изнасиловании 11-летней девочки. Региональными следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование несовершеннолетнего".

Интернет-портал Znak.com сообщает подробности изнасилования. Девочка и подросток из Челябинска давно были знакомы и считали, что у них любовь. Они даже вместе сбежали из дома, отключив мобильные телефоны. Родители подали официальное заявление о пропаже детей. 3 декабря их нашли в Златоусте, где они сняли квартиру.

Затем выяснилось, что между девочкой и подростком была половая связь. Маленькая школьница в силу своего возраста не смогла дать вразумительного ответа на вопрос, было ли к ней применено насилие. Так как девочка не достигла 12-летнего возраста, то фактически находилась в беспомощном состоянии, так как не могла понимать ни того, что с ней происходит, ни последствий этого.

Подростку инкриминируют два эпизода изнасилования и один эпизод насильственных действий сексуального характера.

Фото: Рixabay