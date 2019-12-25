В Омской области из 22 человек с коронавирусом 7 детей

На утро 16 апреля новых случаев коронавируса не выявлено.

В Омской области у 7 детей выявлен коронавирус.

По данным оперативного штаба Омской области на утро 16 апреля в регионе за сутки не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в регионе лабораторно подтвержден коронавирус у 22 человек, 7 из которых дети.

За все время в Омской области выздоровели 9 человек, 6 взрослых и 3 ребенка. Таким образом, в регионе на сегодняшний день в области 13 человек с коронавирусом, 6 в стационаре, а 7 человек дома без клинических проявлений.

Сегодня ранее: В Сочи родители, фельдшеры "скорой", заразили коронавирусом своего ребенка и племянницу.

Фото: Piter.TV