Семья фельдшеров "скорой" заразили коронавирусом своего ребенка и племянницу

В Сочи медики заразили коронавирусом 4-летнего сына.
РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор региона сообщает, что в Сочи семейная пара фельдшеров скорой помощи заразились коронавирусом и заразили сына 4 лет и племянницу, которая проживала вместе с ними. Вся семья госпитализирована в больницу.
Уточняется, что в Сочи 50 инфицированных, среди них не менее 15 человек медики. А из них 9 фельдшеров "скорой".
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Фото: Piter/TV
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