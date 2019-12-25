Семья фельдшеров "скорой" заразили коронавирусом своего ребенка и племянницу

Племянница проживала вместе с этой семьей.

В Сочи медики заразили коронавирусом 4-летнего сына.

РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор региона сообщает, что в Сочи семейная пара фельдшеров скорой помощи заразились коронавирусом и заразили сына 4 лет и племянницу, которая проживала вместе с ними. Вся семья госпитализирована в больницу.

Уточняется, что в Сочи 50 инфицированных, среди них не менее 15 человек медики. А из них 9 фельдшеров "скорой".

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Фото: Piter/TV