В Омской области двое мужчин разбились на параплане

Полет проводился без согласования в органами обслуживания воздушного движения.

Два человека погибли в Омской области в результате падения параплана. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональных правоохранительных органов. Трагедия зафиксирована около 8 часов утра по местному времени (в 5 часов утра по московскому времени). Сотрудники полиции получили данные от рыбаков, которые находились на водоеме около села Большекулачье.

По предварительным сведениям, мужчины-парапланеристы не справились с управлением воздушным средством. Они оба разбились при ударе об землю. Личность одного из жертв установлена, второго - в процессе. Также сотрудники МВД нашли вблизи села Троицкое автомобиль, на котором мужчины прибыли.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры объявили о том, что выполнение полета параплана проводилось без согласования органами обслуживания воздушного движения. По факту случившегося проводится проверка.

В 2020 году впервые в истории чемпионат России по парапланерному спорту прошел в Ленобласти.

Фото: Telegram / SHOT