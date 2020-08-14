Впервые в истории чемпионат России по парапланерному спорту проходит в Ленобласти

В числе участников – более четырех десятков спортсменов со всей страны.

С 8 августа впервые в истории парапланеризма в Ленинградской области стартовал чемпионат России по парапланерному спорту. На территории 47 региона проходят соревнования в дисциплине "параплан – парящий полёт".

Впервые соревнования проходят на равнине, раньше эти соревнования проходили только в горах. На этих соревнованиях проходит отбор кандидатов в сборную России.

В числе участников – более четырех десятков спортсменов из разных регионов страны, среди которых Москва и Подмосковье, Петербург, Крым, Новгород, Ленинградская область и другие.

Впервые в 47-й регион приехала вся элита российского парапланерного спорта, включая вице-чемпиона мира, крымчанина Глеба Сухоцкого. Особенность Чемпионата 2020 года состоит в том, что старты пилотов производятся при помощи сложных технических устройств – гидравлических лебёдок, требующих слаженной работы большой команды организаторов – Спортивной Федерации спорта сверхлегкой авиации Ленинградской области и учебно-тренировочного парапланерного центра SkyStream, возглавляемого Артёмом Лозовым, спортсменом международного уровня, членом сборной России, вице-чемпионом России. Задача пилотов на соревнованиях – при помощи лебедки набрать стартовую высоту (300 - 400 метров), определить триггер (место схода восходящего потока), найти и отцентровать данный восходящий поток, после чего устремиться по заранее введенному в GPS маршруту, попутно проходя через замысловатую сеть поворотных пунктов маршрута, и стараясь сделать это быстрее соперников. Основная сложность заключается в том, что у спортсменов нет моторов и весь полёт (который может занимать более 5 часов) осуществляется только при помощи восходящих потоков, которые на равнине искать значительно тяжелее, чем в горах, из-за отсутствия 100% триггеров – отметили организаторы.

К 13 августа уже разыграно три задания, сообщили организаторы. Лидером соревнований является петербуржец Дмитрий Абдрашитов, на втором месте спортсмен из Ленинградской области Алексей Коробков, замыкает тройку лидеров крымчанин Глеб Сухоцкий.

Видео: предоставлено организаторами