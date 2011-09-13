В Омске задержан находящийся в федеральном розыске мужчина

Полиция провела миграционный рейд в регионе.

Российскими правоохранительными органами в ходе миграционного рейда задержан находящийся в федеральном розыске мужчина. Известно, что в рамках профилактических мероприятий полицейские посетили 750 объектов, на которых проверили документы у порядка 700 иностранцев. В одном из местных хостелов, расположенном в центральном округе Омска, был задержан находящийся в федеральном розыске 23-летний житель Курской области. Известно, что молодой человек подозревается в части 1 статьи 112 УК РФ.

Он был доставлен в территориальный отдел полиции и впоследствии передан инициатору розыска – УФСИН. пресс-служба МВД РФ

В общей сложности оперативники выявили 123 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства. Десять иностранцев, не имея патентов, занимались заливкой и армированием фундамента на новом строящемся объекте сельскохозяйственного назначения, находящегося возле села Лузино. Нарушители были задержаны на рабочем месте. Кроме выдворения каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей. Полицией сейчас решается вопрос о возбуждении восьми уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.

В Ялте двум уроженцам Кабардино-Балкарии предъявлено обвинение в разбое.

Фото и видео: МВД Медиа