В Ялте двум уроженцам Кабардино-Балкарии предъявлено обвинение в разбое

В МВД рассказали о том, что преступники успели покинуть Крым, но были возвращены полицией.

Российские правоохранительные органы по городу Ялта предъявили обвинение в отношении двух уроженцев Кабардино-Балкарии предъявлено обвинение в разбойном нападении. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. В МВД уточнили, что приметив подвыпившего гостя увеселительного заведения в курортном Гурзуфе, злоумышленники отвели его в безлюдное место, после чего стали требовать денежные средства.

Когда молодой человек отказался, они несколько раз ударили его и нанесли ранение ножом. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, перевёл со своей карты 14 тысяч рублей, так как наличных денег при нём не оказалось. пресс-служба МВД РФ

Так как пострадавший не сразу сообщил о случившемся в полицию, это позволило налётчикам выехать за пределы полуострова. Однако оперативникам все же удалось установить личности злоумышленников. Мужчины были объявлены в федеральный розыск. Один из фигурантов расследования позже был найден в Петербурге, а второй - на территории малой родины. Оба были возвращены в Крым и отправлены под стражу.

К ответственности привлечен несовершеннолетний за нарушение требований безопасности в метро.

Фото и видео: МВД Медиа