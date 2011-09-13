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В Ялте двум уроженцам Кабардино-Балкарии предъявлено обвинение в разбое

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В МВД рассказали о том, что преступники успели покинуть Крым, но были возвращены полицией.

Российские правоохранительные органы по городу Ялта предъявили обвинение в отношении двух уроженцев Кабардино-Балкарии предъявлено обвинение в разбойном нападении. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. В МВД уточнили, что приметив подвыпившего гостя увеселительного заведения в курортном Гурзуфе, злоумышленники отвели его в безлюдное место, после чего стали требовать денежные средства.

Когда молодой человек отказался, они несколько раз ударили его и нанесли ранение ножом. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, перевёл со своей карты 14 тысяч рублей, так как наличных денег при нём не оказалось.

пресс-служба МВД РФ

Так как пострадавший не сразу сообщил о случившемся в полицию, это позволило налётчикам выехать за пределы полуострова. Однако оперативникам все же удалось установить личности злоумышленников. Мужчины были объявлены в федеральный розыск.  Один из фигурантов расследования позже был найден в Петербурге, а второй - на территории малой родины. Оба были возвращены в Крым и отправлены под стражу.

К ответственности привлечен несовершеннолетний за нарушение требований безопасности в метро.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: кабардино-балкария, мвд, разбой, регионы, ялта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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