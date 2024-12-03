К ответственности привлечен несовершеннолетний за нарушение требований безопасности в метро

В соцсети попали кадры экстремальной поездки подростка.

Российские правоохранительные органы на Московском метрополитене привлекли к административной ответственности 16-летнего подростка, который совершил экстремальную поездку на электропоезде. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель полиции Ирина Волк. Она уточнила, что на платформе станции "Трубная" молодой человек зацепился за кабину в хвостовой части состава, а затем таким образом проехал по тоннелю до "Сретенского бульвара". Личность нарушителя удалось оперативно установить благодаря камерам видеонаблюдения.

В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.15.1 и 20.20 КоАП РФ. пресс-служба МВД РФ по столице

Для дальнейшего рассмотрения материалы расследования отправлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Балашихе. В отношении отца несовершеннолетнего также составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ.

Свыше 400 г "синтетики" изъяли красноярские полицейские у местного наркосбытчика.

Фото и видео: МВД Медиа