Свыше 400 г "синтетики" изъяли красноярские полицейские у местного наркосбытчика

Мужчина раскаялся в преступлении.

Свыше 400 граммов "синтетики" изъяли российские правоохранительные органы у местного наркосбытчика из Красноярского края. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Оперативникам удалось поймать злоумышленника во время розыскных мероприятий в Октябрьском районе. Мужчина был задержан в момент, когда выходил из подъезда дома, в котором проживал. В рамках личного осмотра у подозреваемого было изъято из кармана одежды приготовленные к сбыту запрещенные вещества с массой около 2,5 грамма.

При обыске квартиры подозреваемого правоохранители обнаружили прекурсоры, электронные весы, упаковочные пакеты, а также 250 свёртков и две ёмкости с наркотиками. пресс-служба МВД РФ по региону

Согласно предварительным сведениям, задержанный работал закладчиком запрещенных веществ для нелегального интернет-магазина. Он планировал реализовать клиентам наркотики бесконтактным способом через тайники. В отношении курьера ведется расследование по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант уголовного дела отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа