В Омске владелица сети аптек сбывала сильнодействующие препараты без рецептов

В незаконном обороте сильнодействующий веществ принимали участие 3 фармацевта.

В Омске силовики прикрыли канал продажи сильнодействующих веществ без рецептов.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области пресечена незаконная деятельность группы, сбывавшей сильнодействующие вещества через сеть аптечных пунктов. В ходе спецоперации была задержана 34-летняя владелица сети аптек Омска, а также 3 фармацевта, которые непосредственно сбывали гражданам сильнодействующие препараты.

Достоверно установлено, что препараты сбывались только по наличном расчету и мимо кассы. Препараты перед продажей лишались заводской упаковки с целью сокрытия сведений, позволяющих в дальнейшем идентифицировать проданный ими препарат.

В ходе обысков обнаружено более 54 тысяч единиц сильнодействующих веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело. Двух фигурантов заключили под стражу, двое находятся по подписке о невыезде.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых Ирина Волк, Официальный представитель МВД РФ

Расследование уголовного дела продолжается

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Фото и видео: МВД МЕДИА