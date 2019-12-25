В Волгограде у "черного копателя" обнаружили арсенал оружия времен ВОВ и человеческие кости

Кроме того, следствием установлена причастность задержанного к другим преступлениям.

В ходе спецоперации в Волгограде задержан "черный копатель".

МВД РФ опубликовало видео со спецопераций по задержанию 45-летнего жителя Волгограда, а также видео с обыском в гараже, где обнаружен целый арсенал боеприпасов. Установлено, что мужчина раньше занимался поиском боеприпасов времен ВОВ в составе поискового отряда, позже он стал заниматься этим самостоятельно. Находки нигде не регистрировал.

При обыске в гаражном боксе обнаружены оружие и боеприпасы немецкого и советского производства, а также комплектующие к ним. Часть оружия полностью пригодна к использованию. По остальным будет производиться экспертиза.

обнаружено несколько десятков предметов, конструктивно схожих с карабинами, винтовками Мосина, автоматами Калашникова, пистолетами-пулемётами ППШ, пистолетами Вальтер и ТТ, гранатами Ф-1, РГД-5. Изъято около пяти тысяч патронов различного калибра, основные части оружия, осветительные ракеты и дымовые шашки, штык-ножи. МВД МЕДИА

Также в гараже было обнаружено оружие и современного производства. Кроме оружия в гараже были найдены и человеческие кости, вероятно, принадлежавшие участникам ВОВ.

Кроме того, следствие установило его причастность к другим преступлениям. Задержанный арестован и находится под стражей.

Видео и фото: МВД МЕДИА