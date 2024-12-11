К ликвидации последствий ДТП привлекались четыре спасателя и одна единица техники МЧС.

В Омске в массовом ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел утром 14 февраля на Комсомольском мосту. По предварительной информации, один автобус не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автобусом. Также в ДТП попали три легковых автомобиля, следовавших в попутном направлении.

На место происшествия вызвали экстренные службы. За медицинской помощью обратились четыре человека. К ликвидации последствий ДТП привлекались четыре спасателя и одна единица техники МЧС. Они помогли выбраться водителю одного из автобусов, дверь которого была заблокирована.

Ранее мы сообщали, что три человека погибли на пожаре в Подмосковье.

Видео: МЧС Омской области