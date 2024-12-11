Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Три человека погибли на пожаре в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Яхрома. Поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе Яхонт. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

В ликвидации огня участвовали 26 специалистов и восемь единиц техники. При тушении обнаружены тела трех человек. Их личности устанавливаются. Выясняются причины пожара.

Ранее мы сообщали, что огнеборцы локализовали пожар в Костроме.

Видео: МЧС России