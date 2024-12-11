При тушении огня были обнаружены два тела.

Огнеборцы локализовали пожар в Костроме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Свердлова. Поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Площадь огня составила 64 квадратных метра.

В результате пожара пострадали один мужчина и один ребенок. Также при тушении были обнаружены два тела. Их личности устанавливаются. В тушении огня участвовали 15 специалистов и пять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар в кафе.

Видео: МЧС России