В Омске сотрудники полиции задержали предполагаемого наркокурьера

Ирина Волк рассказала о пресечении незаконной деятельности мужчины, который торговал мефедроном.

Сотрудники правоохранительных органов России совместно с коллегами из Омской области задержали водителя, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что в ходе досмотра транспортного средства оперативники нашли порядка 10 килограммов мефедрона. Далее специалисты обнаружили тайники-закладки, при помощи которых фигурант расследования планировал незаконно сбывать товар в Удмуртии и Саратовской области. В общей сложности полиция пресекла нелегальный оборот 30 килограммов запрещенных веществ. Речь идет о порядка сотни тысяч одноразовых доз употребления.

Фигурант нашел нелегальную работу в сети Интернет. Он доставлял наркотики в различные регионы Российской Федерации и устраивал тайники для последующего сбыта. С целью конспирации курьер передвигался на арендованном автомобиле. пресс-служба МВД РФ

В настоящее врем по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.

В Свердловской области полицейские пресекли контрафактный оборот стройматериалов.

Фото и видео: МВД Медиа