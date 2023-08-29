В Свердловской области полицейские пресекли контрафактный оборот стройматериалов

Ирина Волк рассказала работе по розыску всех соучастников и выявлению дополнительных криминальных эпизодов противоправной деятельности.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции правоохранительных органов со специалистами из Свердловской области и Татарстана пресекли изготовление и сбыт фальсифицированных строительных материалов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что оперативники задержали двух предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Следствие полагает, что на территории складских помещений злоумышленники оборудовали подпольный цех, в котором производились и хранили контрафактные гидроизоляционные мастики и праймеры. Этот товар они упаковывали в тары с логотипом известного отечественного бренда.

Продукция по ценам ниже рыночных сбывалась на территории различных субъектов Российской Федерации через подконтрольные коммерческие организации. По предварительным оценкам, правообладателям причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей. пресс-служба МВД России

По местам жительства подозреваемых, а также в складских и офисных помещениях проведены обыски. СПециалисты изъяли более 2300 единиц контрафактной продукции, компьютерную технику, электронные носители информации, смартфоны, банковские карты, денежные средства, документы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ. В настоящее время фигуранты расследования находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Петербурге задержали нетрезвого водителя каршерингового кроссовера.

Фото и видео: МВД Медиа