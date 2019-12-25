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В Омске после остановки сотрудниками ГИБДД скончался таксист
Сегодня, 9:41
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MShaffter

В Омске после остановки сотрудниками ГИБДД скончался таксист

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Подъехавшие медки констатировали смерть мужчины.

В Омске скоропостижно умер таксист, когда его остановили сотрудники ГИБДД.

Издание "СуперОмск" со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что накануне 27 сентября, на глазах у инспекторов ГИБДД и пассажиров умер таксист. Очевидец рассказал, что автомобиль такси с пассажирами на улице остановили для проверки документов. Водитель взял документы и вышел из машины, но ему сразу стало плохо. 

Сотрудники ГИБДД вызвали скорую, но водитель умер до их приезда. По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем. Официальных комментариев на данный момент нет.

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Фото:Piter.TV

 

Теги: новости омска, омские новости, умер таксист
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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