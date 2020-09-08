В Омске немецкий диагноз Навальному назвали "фантастикой". С заявлением выступил главный токсиколог региона и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Просто какое-то фантастическое предположение или заключение, не подтвержденное ни документально, ни клинически.
Александр Сабаев, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа
По его словам, в медицинской среде есть негласное правило делиться между собой информацией и мнениями о течении заболевания, о его динамике. Однако немецкие коллеги данной информацией делиться не хотят.
Ранее Иван Ургант раскрыл теорию заговора о Лукашенко и Навальном.
Видео: Telegram/Baza
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