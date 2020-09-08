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В Омске немецкий диагноз Навальному назвали "фантастикой"

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Немецкие коллеги не хотят делиться информацией о немецком пациенте.

В Омске немецкий диагноз Навальному назвали "фантастикой". С заявлением выступил главный токсиколог региона и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Просто какое-то фантастическое предположение или заключение, не подтвержденное ни документально, ни клинически.

Александр Сабаев, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа

По его словам, в медицинской среде есть негласное правило делиться между собой информацией и мнениями о течении заболевания, о его динамике. Однако немецкие коллеги данной информацией делиться не хотят.

Ранее Иван Ургант раскрыл теорию заговора о Лукашенко и Навальном.

Видео: Telegram/Baza

Теги: медицина, омск, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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