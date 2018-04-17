В Омске маршрутка протаранила "Ладу": Погибли трое взрослых и ребенок

Появилось видео и фото с места смертельного ДТП в Омске.

Сегодня днем, 17 апреля, в Омске произошло смертельное ДТП с участием маршрутки, в котором погибли 4 человека, в том числе маленький мальчик.

Как стало известно в легковом автомобиле "Лада Приора" ехала семья - бабушка (1972 гр), дедушка (1964 г.р.), их дочь (1992 г.р.) и их внук и сын( 2016 г.р.). Везли ребенка в больницу. Приблизительно в половине первого в Любинском районе в 4 километрах от Омска маршрутный микроавтобус "Газель" под управлением водителя 1980 г.р. выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с легковушкой. В результате ДТП погиб водитель "Лады", его дочь и внук. Позднее в больнице от полученных травм скончалась одна из пассажирок маршрутки 1959 г.р.. Еще несколько человек с травмами различной тяжести находятся в больнице: женщина из "Лады", водитель "Газели", три пассажирки 1952, 1979, 1978 гг.р. и пассажир 1947 г.р.,

У погибшей молодой женщины осталась дома дочь дошкольного возраста.

Сегодня Piter.TV сообщал о жуткой аварии в Кривом Роге, где в ДТП с маршруткой, легковушкой и автобусом погибли 8 человек и 21 человек пострадали.

Видео: ВК, Иван Ночвинов

Фото: Вконтакте, ЧП Омск, МВД