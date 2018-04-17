Жуткое видео из Украины: В Кривом Роге в ДТП погибли 8 человек, 18 пострадали

В социальных сетях появились фотографии и видео с места смертельной аварии на перекрестке в Кривом Роге.

Сегодня ранним утром, 17 апреля, на одном из перекрестков Кривого Рога произошло жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек.

ДТП произошло в 5 часов 55 минут в Металлургическом районе. На перекрестке столкнулись автобус "Икарус"с рабочими "АрселорМиттал", маршрутка "Мерседес" и легковой автомобиль "Мазда". В социальных сетях появились фотографии с места ДТП. На опубликованных кадрах видно, что маршрутка превратилась в груду железа, передняя часть "Мазды" полностью искорежена, а автобус вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии 8 человек погибли. 18 человек госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести, 4 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

О причинах аварии не сообщается. По словам очевидцев аварии, виновником ДТП стал водитель легковой иномарки.

Фото: ВК, Это Кривой Рог, Детка | ЭКРД (c)

Видео: VIDEO BOOM