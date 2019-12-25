В "Октябрьском" поздравили лучших работников ЖКХ Петербурга

Губернатор отметил, что в период пандемии качество уборки и благоустройства Северной столицы не ухудшилось.

В БКЗ "Октябрьский" губернатор Петербурга поблагодарил работников жилищно-коммунального хозяйства за работу. Александр Беглов поздравил специалистов с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 22 марта.

Губернатор отметил, что в целом работники отрасли хорошо справляются со своими задачами. Лучших представителей профессии он наградил званием "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства". Многие работники сферы ЖКХ получили грамоты и благодарности от главы Петербурга.

Александр Беглов поблагодарил всех представителей жилищно-коммунального хозяйства за эффективную работу в период пандемии. Он отметил, что качество благоустройства города не ухудшилось.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти в 2021 году 1780 жителей переедут из аварийного жилья в новые дома.

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