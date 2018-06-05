В Ленобласти в 2021 году 1780 жителей переедут из аварийного жилья в новые дома

Александр Дрозденко рассказал, что по планам до 1 сентября 2025 года нужно расселить тысячи аварийных домов.

В Доме Правительства Ленобласти 22 марта обсудили программу расселения из аварийного жилья. В дискуссии приняли участие губернатор 47 региона Александр Дрозденко, председатель наблюдательного совета корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин.

Александр Дрозденко рассказал, что по планам до 1 сентября 2025 года нужно расселить тысячи аварийных домов. Новое жилье получат 15,5 тысяч ленинградцев. Большая часть квартир будет куплена в строящихся домах.

До конца 2021 года в новые дома переселят 1780 жителей Бокситогорского, Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского и Подпорожского районов Ленобласти.

В посёлке Толмачёво Ленобласти открывается новая врачебная амбулатория.

Фото: Piter.tv