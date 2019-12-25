В посёлке Толмачёво Ленобласти открывается новая врачебная амбулатория

В смену там смогут принимать до 110 пациентов.

В Лужском районе Ленобласти получено разрешение на ввод новой врачебной амбулатории в эксплуатацию. Откроется она в посёлке Толмачево. В смену там смогут принимать до 110 пациентов. Об этом в Instagram рассказал глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

Амбулатория построена с постом скорой помощи. Внутри есть административные кабинеты, клинические лаборатории, лечебно-профилактические помещения. Также в учреждении есть дневной стацонар на три койки.

В Ленобласти заканчивается вакцина от COVID-19. На данный момент в регионе осталось около 1,4 тысячи доз вакцин..

Фото: Instagram/ @namliev_yv