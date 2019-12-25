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В Охе двое мужчин применили насилие в отношении молодого мужчины
Сегодня, 14:00
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MShaffter

В Охе двое мужчин применили насилие в отношении молодого мужчины

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Мужчины подозреваются в совершении "иных действий сексуального характера".

В Охе в отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера.

По версии следствия, в Охе 48-летний и ранее судимый 33-летний, освободившегося из мест лишения свободы, местные жители пригласили в дом 32-летнего мужчину для настройки аппаратуры. Находясь в алкогольном опьянении, мужчины угрозами насилия совершили с мужчиной "иные действия сексуального характера".

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:pixabay

 

Теги: изнасилование, новости россии, новости сахалина, нравы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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