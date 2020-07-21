В Иркутске бетоновоз протаранил 6 иномарок

В Иркутске бензовоз на спуске собрал 6 иномарок.
Сегодня днем, 21 июля, на улице Карбышева в Правобережном округе Иркутска произошло массовое ДТП с участием бетоновоза с "миксером" и легковых автомобилей. По словам водителя грузовика, у машины отказали тормоза. Он предпринимал разные способы остановить неуправляемый грузовик, но столкновения избежать не удалось.
В ДТП больше всего пострадала "Тойота", с которой грузовик столкнулся первым. Женщина-водитель, трехлетний ребенок и его бабушка сейчас доставлены в больницу для диагностирования состояния их здоровья и оказания необходимой помощи.
Полиция устанавливает все детали ДТП, не исключается и человеческий фактор.
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Видео и фото: ВК, ДТП 38RUS Иркутск
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