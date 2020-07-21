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В Москве на женщину - водителя автобуса, задавившего женщину на остановке, возбуждено уголовное дело

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В результате ДТП на остановке погибла женщина, еще один человек в больнице.

По факту смертельного ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает о возбуждении уголовного дела по факту смертельного наезда на пожилую женщину на остановке общественного транспорта. В отношении водителя, женщины 1974 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье "о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Напомним, 20 июля в 07часов 51 минуту на улице Краснодонской в районе дома 13, корпус 2а, водитель городского автобуса ЛиАЗ не справилась с управлением и протаранила остановку с людьми. Пожилая женщина скончалась от полученных травм на месте ДТП, второй человек получил травмы различной степени тяжести.

Видео: BAZA

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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