В Одинцове арестовали 8 организаторов подпольного казино

Жители Московской области организовали нелегальную игровую зону.

Деятельность четырехэтажного подпольного казино пресекли сотрудники полиции в Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. В Одинцовской районе пойманы участники банды, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Свою деятельность злоумышленники осуществляли при помощи игрового оборудования вне разрешенной игорной зоны.

Нелегальное заведение располагалось в четырехэтажном частном доме на территории деревни Немчиново. Игровой зал функционировал в ночное время. По периметру и внутри помещения были установлены видеокамеры. Внутрь попасть могли только постоянные клиенты при помощи специальных сигналов и звонков на мобильные устройства. Также руководство казино информировало их о предстоящих покерных турнирах через закрытые группы мессенджеров. В момент появления оперативников в помещении находились администраторы зала и игроки (в общей сложности - 31 человек). 18 из них были задержаны. Сейчас 8 организоторов нелегального бизнеса арестованы.

В рамках обысков изъят 41 игровой терминал, 4 покерных стола, 4 стола для игры в рулетку, денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, 7,5 тысяч долларов США. Также в азартном учреждении находились фишки, колоды карт. По факту нахождения игорной зоны полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

Оперативники ликвидировали подпольную нарколабораторию в подмосковном Солнечногорске.

Фото и видео: официальный сайт МВД России