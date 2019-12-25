Подозреваемый находится под стражей.

Оперативники ликвидировали подпольную нарколабораторию в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проводилась при силовом участии бойцов из "Грома". Задержан 41-летний житель российской столицы. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков. Из хозяйственной пристройки ему удалось создать лабораторию, в котором производились запрещенные вещества.

Во время осмотра участка оперативники нашли и изъяли восемь свертков с белым порошкообразным веществом, а также контейнер с красными кристаллами, свыше 200 литров химических реактивов, специальную посуду, магнитный смешиватель, насос, средства индивидуальной защиты. Силовики обнаружили фотографии, на которых указаны координаты тайника с наркотиками. Место расположено около деревни Брёхово. В рамках оперативного выезда представители закона выявили еще один сверток, в котором находилось около 5 кг наркотиков.

Экспертиза показала, что в пакетах находился N-метилэфедрон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. На данный момент фигурант расследования заключен под стражу.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России