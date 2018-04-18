В Одесской области ограничат работу предприятий ради электричества для жителей

Максим Марченко отметил, что освободившееся электричество уйдет на потребности местного населения.

В Одесской области Украины власти ограничат работу местных энергоемких предприятий в праздничные дни 31 декабря и 1 января. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал глава региона Максим Марченко. Чиновник пояснил, что освободившиеся объемы ресурсов будут направлены потребителям - местному населению. Эксперт добавил, что в настоящее время представители энергетических компаний делают все необходимое для ликвидации последс твий массированных ракетных обстрелов. Напомним, что 29 декабря Одесса и большинстве населенных пунктов Одесского района остались без электричества из-за поражения энергетической инфраструктуры. Сложная ситуация в сфере энергетики также фиксируется в Киевской области.

"Ленэнерго" определило подрядчика для строительства подстанции в Понтонном.

Фото и видео: Telegram / Максим Марченко/ Одеська ОДА (ОВА)