В Общественной палате предлагают Путину перенести День России на 1 июля

Теперь праздником должна стать дата последнего дня всероссийского голосования по поправкам.

В Общественной палате предлагают Владимиру Путину перенести День России на 1 июля. С инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.

Сейчас День России празднуют 12 июня. Это, считает общественница, ассоциируется у населения с распадом СССР, а не с обретением Россией независимости.

Волынец призвала Путина поручить правительству провести ряд мероприятий, чтобы Днём России стало 1 июля.

В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции. Ирина Волынец, член Общественной палаты

Ранее в Кремле заявили об отсутствии заказной явки на голосовании по поправкам.

Видео: kremlin.ru