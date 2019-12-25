В ОСК обсуждают смену руководства петербургской верфи

Решение об увольнении гендиректора Северной верфи Игоря Орлова и главы калиниградского "Янтаря" Ильи Самарина обсуждается, но пока не принято.

ОСК планирует провести кадровые перестановки руководства на Северной верфи в Петербурге и на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Эти изменения будут осуществлены одновременно с проведением аудита после передачи ОСК ВТБ. Информация поступила от источников издания "Ведомости".

Решение об увольнении гендиректора Северной верфи Игоря Орлова и главы "Янтаря" Ильи Самарина обсуждается, но пока не принято. Вопрос будет обсуждаться с членами совета директоров, однако пока он не вынесен на повестку дня. Возможные преемники на постах руководителей этих предприятий также не называются.

Рассмотрена возможность отставки временно исполняющего обязанности генерального директора адмиралтейских верфей Андрея Быстрова. По словам одного из собеседников издания, руководителю предлагали остаться на должности генерального директора, однако он отказался от этого предложения. Одним из потенциальных кандидатов на пост руководителя может стать заместитель гендиректора корпорации Андрей Бузинов.

Ранее мы сообщили о том, что на "Адмиралтейских верфях" начали строительство научно-экспедиционного судна "Иван Фролов".

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)