У "Адмиралтейских верфей" сменился гедиректор

До этого Андрей Быстров занимал пост заместителя гендиректора по производству.

Совет директоров объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сменил генерального директора "Адмиралтейских верфей". Вместо Андрея Веселова в компанию пришёл Андрей Быстров. Об этом информирует пресс-служба ОСК.

Быстров стал новым временно исполняющим обязанности гендиректора: до этого он занимал пост заместителя гендиректора по производству.

Незадолго до своего ухода из компании, Веселов отправил в декабрьский простой часть сотрудников в связи с сокращением объёмов производства, отсутствием финансирования по ряду заказов и изменением поставщиков.

Ранее мы сообщили о том, что пост и. о. главы администрации Всеволожского района Ленобласти занял Андрей Воропаев.

Фото: Telegram / АО "Адмиралтейские верфи"