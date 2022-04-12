На "Адмиралтейских верфях" начали строительство научно-экспедиционного судна "Иван Фролов"

Ожидается, что в будущем проект заменит флагман полярного флота "Академик Фёдоров".

Строительство научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" уже началось на "Адмиралтейских верфях". Судно названо в честь известного географа и полярника. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Иван Фролов" будет использоваться Росгидрометом для выполнения задач по мониторингу состояния окружающей среды в Антарктиде. Согласно проекту, длина судна составит около 165 м, а ширина – 26 м. Ожидается, что в будущем проект заменит флагман полярного флота "Академик Фёдоров".

Главной особенностью "Ивана Фролова" является его универсальность: он одновременно сможет выполнять функции ледокола, танкера, сухогруза и пассажирского судна, то есть, не имеет аналогов в мире.

Ранее мы сообщили о том, что н "Адмиралтейских верфей" сменился гедиректор.

Фото: ОАО "Адмиралтейские верфи"