В ОП предупредили о фишинговых сайтах при онлайн-покупке телефонов

Аферисты придумали способ обмануть граждан при покупке техники от Apple.

Новыми потерпевшими от мошеннической схемы стали покупатели гаджетов Apple, потерявшие все денежные средства с банковских карт. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт указал, что первые жертвы такого обмана появились на территории нашей страны. Речь идет о том, что жертвы аферистов переходили на фишинговые сайты, которые предлагали купить технику.

В интернете бум фишинговых сайтов, предлагающих новые телефоны Apple, а также другие товары данной марки. Уже есть первые потерпевшие, которые сначала не понимают, как произошла схема обмана. Евгений Машаров, эксперт

В общественной палате заметили, что потенциальные потерпевшие ориентируются на скидки и отсутствие предустановки нолайн-сервиса RuStore. В результате они переходят по опасным для безопасности ссылкам, делают обратный хвонок на сайтах, после чего называют код из трех цифр. Далее за этими действиями пользователя следует стандартная для преступников схема по перехвату контроля учетной записи на "Госуслугах". В результате вместо покупки нового гаджета покупатель получает списание денег со своих банковских карт. Евгений Машаров призвал потребителей проявлять большее внимание.

И важный момент, помните, если вы не заказывали обратный звонок, то звонить по технике проверенный магазин не будет, значит, вы уже попали на фишинговый сайт и ваш номер телефона оказался в руках мошенников. Евгений Машаров, эксперт

Фото: pxhere.com