В Роскачестве рассказали о мошенничестве с цифровыми копиями умерших людей

Цифровую копию человека не получится проверить на подлинность, как дипфейк.

Мошенники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших и используют их в своих целях. Соответствующей информацией с журналистами из новостного агентства "ТАСС" поделились сотрудники Центре цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты объяснили, что аферисты применяют современные технологии для воздействия на уязвимых категорий граждан, которые переживают утрату близкого человека. Зачастую заинтересованные компании или киберпреступники могут использовать подобные симуляторы для показа скрытой рекламы или для манипуляций пользователями. Они внушают человеку мысль о том, что бот на самом деле является его умершим родственником. Затем эти цифровые копии могут убеждать родственников в необходимости оказания им "финансовой помощи", рекомендовать покупку определенных товаров или услуг.

Технология цифрового "воскрешения" основана на нейросетевых алгоритмах, способных создавать интерактивные цифровые копии умерших людей. <...> Изначально подобные разработки создавались в терапевтических целях, чтобы помочь людям в преодолении тяжелой утраты через символическое "общение". Центр цифровой экспертизы

Нейробот, обученный на реальных сведениях о человеке, может пройти биометрическую верификацию в некоторых системах, подтвердить голосом или онлайн-присутствием согласие на получение микрозайма и даже подписать электронный документ. Специалисты из Роскачества отмечают, что кибератаки с применением дипфейк-видео становятся массовым явлением. на территории страны второй год подряд фиксируются преступления, в которых злоумышленники при помощи искусственного интеллекта крадут у жертв деньги, представляясь умершими людьми.

Дополнительно инструментом аферистов могут стать аккаунты умерших людей. Через них киберпреступники делают фишинговую рассылку, так как сообщения от аккаунта с "живым" профилем в социальных сетях и истории переписок в мессенджерах не вызовут подозрений у потенциальных жертв.Создание ботов из цифровых копий умерших людей обеспечит аферистам возможность проводить масштабные DDoS-атаки и организовывать массовое распространение нежелательного контента в интернете.

Мошенники стали использовать легенду о замене ключей домофона для обмана.

Фото: Piter.tv