Мошенники стали использовать легенду о замене ключей домофона для обмана

В "Лаборатории Касперского" рассказали о том, как аферисты входят в доверие граждан и заставляют "регистрироваться в системе".

Мошенники стали активнее звонить пользователям представляясь соседями, для того, чтобы уведомить о якобы о замене домофона в подъезде. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости". Авторы публикации указали, что целью злоумышленников на самом деле является получение от человека кода доступа к аккаунтам информационных сервисов. Для завоевания доверия, аферист сообщает жертве обмана, что завтра к ним приедет мастер, который отдаст новый ключ от двери в подъезд. А для убедительности преступник даже называет ФИО и номер телефона специалиста, которые позже оказываются поддельными. Также человеку говорят о том, что кроме ключа, теперь входную дверь можно будет открыть при помощи специального кода. затем аферист отправляет четырехзначный код и просит назвать его под предлогом регистрации в системе.

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов объяснил СМИ, что в летний период количество таких жалоб с стороны пользователей Kaspersky Who Calls росло и на начало осени тренд все еще сохранялся. Эксперт добавил, что в рамках криминальной схемы звонок якобы от соседки может усыпить бдительность жертвы. Речь идет о том, что на общение от имени государственных организаций многие пользователи в стране реагируют более осмотрительно благодаря предупреждениям российских правоохранительных органов и прочим официальным источникам. Аналитик указал, что злоумышленники ставят перед собой задачу узнать код для доступа к аккаунтам информационных сервисов, так как без подтверждения кода непосредственно от пользователя возможности преступников в данной сфере ограничены. В результате они могут запросить у потерпевшего какую-либо справку, что не приведет к серьезным последствиям. Спустя несколько дней аферисты снова вступают в контакт с человеком, но уже от имени регуляторов или контролирующих организаций. Они сообщают о взломе личного кабинета, а также пугают информацией об оформленном на пользователя кредите.

Фото: Piter.tv