Раскрыта схема мошенников с хищением денег от имени собственников квартир

Мошенники от имени арендодателей связываются с квартирантами для того, чтобы попросить их якобы внести оплату за жилплощадь по новым банковским реквизитам. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на материалы, предоставленные российскими правоохранительными органами. Согласно новой криминальной схеме, аферисты сначала отправляют сообщение от имени арендодателя квартиросъемщику с просьбой оплатить проживание. Когда потерпевшие совершают денежные переводы, связь с "арендодателями" немедленно прекращается. По данным от МВД, в одном их регионов страны на такой обман попалась медицинская сестра, которой пришло сообщение якобы от собственника квартиры. В результате местная жительница перевела злоумышленникам более 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv