В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с "подарками" на день рождения

Мошенники начали обманывать граждан, отмечающих день рождения. При таком криминальном сценарии преступники представляются жертвам обмана курьерами, доставляющими подарок. Они добиваются от человека отправки им SMS-кода, паспортных данных и адреса, а после чего опустошают банковский счет потерпевшего. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала руководитель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Депутат представляет в нижней палате парламента партию "Справедливая Россия - За правду".

Ранее правоохранительные органы напоминали о схожей противоправной схеме аферистов, но с доставкой цветов. Законодатель уточнила, что в таких случаях не все граждане могут сразу понять, что им звонят мошенники, так ак они звонят человеку в момент счастья и расслабления. По мнению политика, рост подобных схем с участием подставных доставщиков требует системного решения от государства, так как важно обеспечить защиту и безопасность населения на федеральном уровне. В качестве примера решения проблемы Яна Лантратова предложила обсудить внедрение обязательной верификации курьерских служб через единую систему. Она предлагает создать централизованную базу данных легальных служб доставки, где можно будет предусмотреть проверку личности сотрудника через государственные сервисы. Проект можно организовать по примеру служб такси, в которых пользователь может увидеть фотографию, ФИО и номер телефона водителя.

