В МТС рассказали о новой схеме мошенников по "собеседованию"

Андрей Бийчук призвал соискателей работы быть осторожнее в интернет-пространстве.

Российские мошенники придумали новую схему со взломом аккаунта пользователя в iCloud. Для этого они подстраивают собеседование и от лица работодателей, после чего просят жертву войти в учетную запись от Apple. Затем аферисты меняют пароль от личного кабинета и шантажируют человека. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

Злоумышленники подстраивают "официальное" собеседование. После короткой беседы работодатель просит войти в корпоративный iCloud, якобы чтобы протестировать приложение или дать доступ к внутренним инструментам. Для этого присылают логин и пароль и настойчиво просят выйти из личной учетной записи и авторизоваться в предоставленной. Андрей Бийчук, представитель компании

Эксперт пояснил, что как только жертва обмана выполняет навязанные аферистам действия, то злоумышленники меняют пароль, блокируют выход из аккаунта и начинают шантажировать человека. Преступники утверждают, что имеют полный контроль над гаджетом пользователя, а также знают адрес владельца и могут превратить устройство в "кирпич", если потерпевший не выполнит их требования. Чаще всего злоумышленники просят перевести им денежные средства. Однако после первой выплаты следуют и новые запросы. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что отправлять деньги в таком сценарии бессмысленно, так как это лишь поощряет дальнейший шантаж. Эксперт из МТС рекомендует восстановить доступ через официальный сайт или службу поддержки технологической компании Apple. При необходимости можно временно заблокировать банковские карты и сообщить о случившемся в МВД. Всю переписку, номера и скриншоты удалять нельзя, потому что они пригодятся как доказательная база. После восстановления контроля над устройством пользователям советуют совершить сброс и восстановить данные только из проверенной резервной копии устройства, а пароли изменить еще раз.

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом записи на поверку счетчиков.

Фото: Piter.tv