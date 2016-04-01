Мошенники стали обманывать россиян под предлогом записи на поверку счетчиков

В МВД рассказали о том, что аферисты научились выманивать у человека код из SMS и угрожать "сотрудником ФСБ".

Мошенники придумали и стали внедрять схему обмана граждан России, в ходе которой выманивают у человека код из SMS под предлогом записи в очередь на поверку счетчиков. Соответствующее заявление сделали сотрудники российских правоохранительных органов в своих материалах. Полицейские пояснили, что затем аферисты, якобы из-за взлома аккаунта на "Госуслугах", убеждают потерпевшего перевести сбережения.

Криминальная схема заключается в том, что преступники звонят и представляются сотрудниками энергосбытовой компании. Они сообщают о необходимости поверки счетчиков. Когда человек соглашается на это, то ему говорят о необходимости подтвердить запись в очереди. Для этого злоумышленники просят обманутого россиянина продиктовать код из СМС. Затем потенциальной жертве приходит сообщение на электронную почту с предупреждением о подозрительных операциях на едином портале "Госуслуг". Человека просят связаться с поддержкой на контактному номеру телефона. Однако в реальности, перезванивая, потерпевший попадается на крючок преступников. От имени сотрудников портала они убеждают жертву о том, что на его данные оформлена доверенность на проведение финансовых операций. Для убедительности своих слов мошенники даже могут предоставить скриншот страницы из личного кабинета пользователя. Третьим этапом противоправной деятельности является отправка сообщений жертве от имени "сотрудника ФСБ". Ненастоящий правоохранитель под угрозой уголовной ответственности "за спонсирование ВСУ" требует от гражданина принять срочные действия.

Введенный в заблуждение человек, охваченный паникой, по указанию звонивших переводит накопления на якобы безопасный счет или передает их курьеру. материалы МВД РФ

Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому.

Фото: Piter.tv