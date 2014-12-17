Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому

Аферисты придумали новую схему получения личных сведений о человеке.

Мошенники начали писать и звонить гражданам России, представляясь старшими по дому. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости". Установлено, что злоумышленники таким способом якобы пытаются подтвердить личные данные человека, необходимые для служб ЖКХ. Для этого они звонят или пишут людям через мессенджеры. Тем временем старшие по дому предупреждают о том, что они таких сведений с жильцов не собирают. Такими контактами занимаются только преступники. Имея персональные сведения о человеке, они могут получить доступ к его кредитной истории, информации о рабочем места, а также личному кабинету на едином портале "Госуслуг".

