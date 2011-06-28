Мошенники стали выманивать коды от "Госуслуг" под видом работников библиотек

Преступники обратили внимание на недавних выпускников школ из-за их неопытности.

Мошенники стали внедрять двухэтапные схемы обмана студентов-первокурсников, получая от них незаконным путем код от личного кабинета для портала "Госуслуги". Соответствующие данные привели российские правоохранительные органы. Специалисты пояснили, что аферисты представляются потенциальным жертвам сотрудниками библиотек. Далее злоумышленники убеждают молодых людей перевести денежные средства под угрозой кредитов, которые якобы пытаются от их имени взять террористы.

Для примера полицейские привели историю о том, что студенту первого курса поступает в мессенджере сообщение якобы от сотрудника научной библиотеки вуза. На другом конце телефонного провода человек просит назвать цифры из SMS для якобы подключения доступа к электронному читальному залу. Если молодой человек диктует аферистам код, то вскоре с ним связываются уже "специалисты" портала "Госуслуги", Центрального банка и службы безопасности. Далее мошенники заставляют жертву сообщить персональные данные отца и матери, а затем продиктовать еще несколько цифр из телефонных сообщений. После таких манипуляций преступники уведомляют о том, что вся эта конфиденциальная информация попала в руки террористов, которые в данный момент пытаются опустошить электронные кошельки родителей студента. Они рекомендуют испуганному юноше для того, уберечь своих родных от несанкционированных действий, "аннулировать кредитный потенциал". Для этого требуется оформить заем на крупную сумму денег. Кроме этого якобы срочно требуется обналичить все родительские накопления для размещения на "безопасных депозитах". Выполнить задачу аферисты предлагают через банкомат по указанным реквизитам, либо лично в руки через передачу курьеру.

