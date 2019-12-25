В ОП предложили ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет​

Владислав Гриб объяснил, как государство может поощрить стремление граждан к долголетию.

Предлагается ввести дополнительную выплату на российской территории гражданам, достигшим 70-летнего возраста. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, размет такой государственной поддержки должен составлять несколько МРОТ. Эксперт сообщил, что подобная социальная выплата пожилому населению может стать не только "премией к юбилею", но также признанием усилий тех людей, которые заботятся о здоровье.

Я считаю, что если человек дожил до 70 лет, то ему прибавка обязательно нужна. Чтобы дожить до 70 лет, люди занимаются спортом, заботятся о своем здоровье, делают профилактику, ездят в санаторий, тратят деньги на поддержание здоровья... Размер такой выплаты должен составлять не менее трех-четырех МРОТ. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Также общественник предложил предусмотреть дополнительные выплаты для граждан, достигших 75 и 80 лет, а затем назначать их каждые пять лет.

В ОП предложили продлить выплату пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет.

Фото: Piter.tv