Ольга Павлова рассказала о проверенной годами педагогической практике по Антону Макаренко.

Дежурство по классу, уборку учебных кабинетов, уход за пришкольным участком и другой общественно-полезный труд без обязательного согласования с родителями надо вернуть в российские образовательные учреждения. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделилась член Общественной палаты (ОП) РФ Ольга Павлова. Она заметила, что говорит о подготовке класса к следующему уроку, уходе за растениями в рекреациях и внутренних помещениях, уборке листвы, высадке деревьев и цветов, работе в саду и зимней расчистке дорожек. Такая система находит, по мнению активистки, глубокое обоснование в системе советского педагога и воспитателя Антона Макаренко.

Для Макаренко уборка - это не просто способ навести порядок, а инструмент воспитания коллектива. Важно, чтобы ребенок понимал: чистота в классе нужна ему и его товарищам, а цветы у школы - это красота, созданная их руками. Ольга Павлова, член ОП РФ

Эксперт призвала правительство сделfть шаг в сторону проверенной веками педагогической технологии, в которой трудовая деятельность воспитывает характер и ответственность человека, а также формирует рабочий коллектив с общими целями, осмысленной частью школьной жизни, заботой об общем деле и чувством коллективизма.

Фото: pxhere.com