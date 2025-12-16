В ОП предложили создать фонд финансовой поддержки пострадавших от мошенников

Евгений Машаров объяснил, кто сможет претендовать на финансовую помощь.

Фонд материальной поддержки граждан, пострадавших от телефонных мошенников, необходимо создать на российской территории. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что ранее в стране не были приняты законы, регламентирующие деятельность властей по противодействию дистанционному мошенничеству, а потерпевшие при этом уже были. Однако сейчас проблем в законодательной сфере устранен.

Основанием для такой инициативы являются обращения граждан, которые столкнулись с телефонным мошенничеством еще в 2022 - 2024 годах. Они лишились своих сбережений, при этом не оформляли кредиты под воздействием мошенников. Евгений Машаров, эксперт

Специалист уточнил, что освобождение от кредитов, взятых под воздействием аферистов, формировалось в России благодаря судебной практике, которая не являлась на тот период времени единообразной. Право на выплату имеют признанные в рамках возбужденного уголовного дела потерпевшие лица. Причем в эту категорию следует включить людей пенсионного возраста, участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, многодетных и малообеспеченных граждан. По его мнению, поддержка со стороны Фонда может варьироваться от 100 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от суммы материального ущерба и от фактора нуждаемости в этих средствах россиянина.

В ОП рассказали о мошенниках мимикрирующих под "Госуслуги".

Фото: Piter.tv