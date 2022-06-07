В ОП предложили бесплатно выделять жилье учителям после 25 лет стажа

Владислав Гриб назвал способ повысить авторитет и престиж профессии педагога.

Учителя, проработавшие в школе более 25 лет в России, должны иметь право на получение бесплатного жилья. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты страны Владислав Гриб. Слова эксперта приводят журналисты новостного агентства "ТАСС". По мнению специалиста, все еще можно обсудить профессиональный стаж педагогов, необходимый для получения жилплощади от государства. Однако такое решение позволит поднять авторитет работы в образовательных учреждениях.

Я думаю, что среди педагогов остро стоит жилищный вопрос. Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет можно безвозмездно выделять жилье. Владислав Гриб, эксперт

Напомним, что Владислав Гриб ранее призвал учредить ежегодные выплаты педагогам ко Дню учителя, а также расширить для них перечень государственных наград и званий. В настоящее время нуждающиеся в жилье учителя имеют право на предоставление вне очереди жилых помещений по договорам социального найма. В действующем федеральном законодательстве нет нормативных правовых актов, предусматривающих специальный порядок реализации такой социальной гарантии от государства.

