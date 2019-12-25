  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ОП объяснили, когда лайки иноагентам могут повлечь наказание
Сегодня, 11:25
78
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В ОП объяснили, когда лайки иноагентам могут повлечь наказание

0 0

Евгений Машаров рассказал о статьях, которые могут грозить пользователям соцсетей.

 Лайки под постами иностранных агентов не влекут наказания сами по себе. Однако, если материалы содержат в себе экстремизм или дискредитируют Вооруженные силы России, то за их поддержку на территории нашего государства предусмотрена ответственность по статьям. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт добавил, что статус иноагентов не образует состава правонарушения для обычных пользователей социальных сетей. В отдельных случаях судебные инстанции могут рассматривать "юридически значимые действия", но в рамках других составов дел. Для примера, украинский гражданин был оштрафован на 30 тысяч рублей из-за того, что  оставил одобрительные комментарии под видеороликами иностранных агентов, дискредитирующими российских военнослужащих. Иностранец проживает на территории Мурманской области.

Лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за публичное одобрение в сети Интернет материалов, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Евгений Машаров, эксперт

Таким образом на постановление о привлечении к ответственности сказался не статус иноагента, а содержание публикации. Если человек ставит лайки и распространяет экстремистские материалы, то в результате он понесет ответственность в силу действующего  российского федерального законодательства. Дополнительно ответственность предусмотрена в том числе за умышленный поиск экстремистских материалов согласно статьи  13.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. На граждан может быть наложен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

В ОП напомнили о штрафах за сжигание чучела Масленицы не по правилам.

Фото: Piter.tv

Теги: евгений машаров, общественная палата, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии