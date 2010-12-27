В ОПЕК считают "золотой век" добычи сланцевой нефти в США завершенным

В следующем году объемы добычи сократятся.

В ОПЕК считают "золотой век" добычи сланцевой нефти завершенным. В организации рассказали, что в 2020 году рост объемов добычи ресурса замедлится. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на личные источники информации.

Такие же данные показывает и аналитика нефтяных трейдеров. В Vitol Group ожидают, что добыча нефти в США по декабрь 2020-го увеличится на 700 тысяч баррелей. Однако с декабря 2018 по декабрь 2019-го этот показатель достигал 1,1 миллиона баррелей.

Специалисты отмечают, что пока США будет снижать темпы роста, другие крупные игроки продолжат наращивать добычу. В ОПЕКе установили, что основной проблемой станет не американская сланцевая нефть. Министров пугает общий рост добычи "черного золота" в Бразилии и Норвегии. В ведомстве же с 2017 года действует соглашение о сокращении объема добычи данного ресурса.

Ранее Piter.tv писал о том, что санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на российскую нефть.

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