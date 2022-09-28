В ООН заявили, что остаются привержены территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления в Совете Безопасности сделала заместитель генерального секретаря Всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Дипломат утверждает, что референдумы, проводимые на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не могут считаться "искренним проявлением" народной воли.
Эти действия, которые начались 23 сентября, проводились во время продолжающегося военного конфликта, на территориях под российским контролем и вне законодательного и конституционного поля Украины.
Розмари Ди Карло, замгенсека ООН
Розмари Ди Карло уточнила, что руководство ООН подчеркивает, что остается полностью привержено суверенитету, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных государственных границ и резолюций ООН.
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
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